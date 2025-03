Estudantes do Recreio São Jorge recebem o projeto Juventude na Escola

- PUBLICIDADE -







A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quarta-feira (12) mais uma edição do projeto Juventude na Escola para 320 alunos da EE Maria Helena Faria Lima e Cunha, no Recreio São Jorge. A iniciativa da Subsecretaria da Juventude leva informações e orientações sobre cidadania, saúde mental, acessibilidade, empregabilidade e atividades culturais a estudantes do ensino médio na própria instituição.

“Nossa segunda edição do projeto foi um sucesso. As dinâmicas, palestras e atividades fizeram a diferença na vida dos jovens. Estou imensamente feliz em saber que a escola ficou muito satisfeita com o evento e que agora nos pedem para voltar. Gostaria de agradecer ao prefeito Lucas Sanches e ao vice-prefeito Thiago Surfista por abraçarem e apoiarem a juventude”, disse o subsecretário Joas Melo, que agradeceu o empenho da equipe na execução da ação.

A programação do Juventude na Escola incluiu as palestras Vota Juventude e Juventude Acolhedora, sobre cidadania e saúde mental, respectivamente, Descarte Correto de Resíduos, a cargo da Secretaria de Serviços Públicos, Meu Projeto Trabalho em Equipe, da Secretaria de Trabalho, além de uma atividade da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão.

A empresa Grau Técnico realizou oficinas de empregabilidade, de arduíno (mini computador utilizado para controlar motores e ligar LEDs) e de primeiros socorros, a qual incluiu uma ação de saúde com a aferição da pressão arterial dos jovens.

Os participantes contaram também com diversas atividades culturais, como oficina de música e arte, karaokê, capoeira e apresentações de K-Pop, DJ Vini, hip hop e canto e dança dos alunos.