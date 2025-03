Prefeitura reforça ações de combate a arboviroses em reunião no Paço Municipal

- PUBLICIDADE -







Na última quarta-feira (12), no auditório do Paço Municipal, a Prefeitura de Guarulhos reuniu lideranças para debateram ações integradas de combate às arboviroses, incluindo dengue e febre amarela. Participaram do evento o prefeito Lucas Sanches, o secretário de Saúde, Márcio Chaves Pires, e toda a diretoria da pasta.

Embora o Governo de São Paulo tenha decretado estado de emergência para dengue no estado, Guarulhos mantém números abaixo da média, com 899 casos e nenhum óbito confirmado até esta quinta-feira (13). Os dados são atualizados diariamente e podem ser acessados por meio da página: https://www.guarulhos.sp.gov.br/todoscontradengue.

Durante a reunião, foi destacada a intensificação das ações relacionadas à febre amarela, com foco na vacinação para munícipes que ainda não foram imunizados. Além disso, serão realizadas ações em áreas específicas de mata, onde o risco de transmissão é maior.

A Prefeitura reforça a importância da vacinação contra a dengue e a febre amarela, além da atuação contínua dos agentes de saúde na eliminação de possíveis focos do mosquito transmissor. A colaboração da população é essencial para manter a cidade protegida.