Palácio de Lutas no CSE João do Pulo recebe vistoria técnica

Nesta quarta-feira (26) o prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, realizou uma vistoria nas obras do Palácio de Lutas, que está sendo erguido no CSE João do Pulo. A vistoria contou com a presença do secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, e do presidente da empresa Recoma, Sérgio Schildt, responsável pela obra.

O Palácio de Lutas é um projeto do governo do Estado de São Paulo que visa a instalar módulos esportivos em espaços públicos. O projeto faz parte do programa “100% Esporte para Todos” e conta com um ringue de lutas para boxe e muay thai, um dojo para judô, karatê e jiu-jítsu, uma área de luta livre e outra de taekwondo, vestiários masculino e feminino, sanitário para pessoas com necessidades especiais e quatro módulos de arquibancada com 20 lugares cada.

“É muito importante que a cidade receba equipamentos como este para garantir as melhorias de que o esporte precisa em benefício da população guarulhense”, comentou o prefeito Lucas Sanches.

Já o secretário Marcos Lisboa reforçou a conquista. “Esta nova estrutura vai impulsionar ainda mais as modalidades de luta na cidade e trazer melhorias para a prática esportiva”.