Projeto Cadeira Vazia é destaque na Câmara dos Vereadores de Guarulhos

O projeto Cadeira Vazia, símbolo representativo da luta contra o feminicídio e iniciativa do Programa Ser Mulher, da UNG e Ser Educacional, esteve presente em sessão extraordinária na Câmara dos Vereadores de Guarulhos. A ideia é mostrar à sociedade que, naquela cadeira, poderia estar sentada uma aluna em busca de um futuro profissional, mas, devido ao feminicídio, não pode frequentar a Universidade.

As salas de aula da Instituição estão com cadeiras vazias sinalizadas com a mensagem do projeto, assim como um QR-Code para acesso à cartilha informativa sobre a violência contra a mulher e os principais canais de denúncia. A ação é um lembrete da realidade enfrentada por diversas mulheres e, ao mesmo tempo, chama a atenção imediata da sociedade para o feminicídio.

Por meio do Ser Mulher, a UNG e o Ser Educacional buscam não apenas oferecer oportunidades de capacitação profissional para mulheres vítimas de violência, mas também promover a conscientização e a mobilização sobre o tema. O projeto foi apresentado ao plenário junto à vereadora Janete Pietá.