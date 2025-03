Guarulhos inicia novo ciclo de capacitação para agentes comunitários de saúde

A Prefeitura de Guarulhos iniciou, nesta sexta-feira (28), um novo ciclo de capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com foco no enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O evento, que aconteceu no Centro Municipal de Educação Adamastor, visa aprimorar a abordagem e a prevenção dessas doenças junto à população. Nesta primeira etapa, 45 profissionais participaram da formação.

A capacitação abrange temas essenciais, como indicadores de vigilância, uso de dispositivos inaladores, câncer de mama e colo do útero, hipertensão, diabetes e obesidade. Além disso, os ACS recebem orientações sobre como abordar os munícipes durante as visitas domiciliares e promover educação em saúde. Estratégias como a busca ativa e o rastreamento de casos são reforçadas para melhorar os indicadores de saúde da cidade.

O projeto de capacitação, que teve início em 2024 e já formou 304 ACS, pretende qualificar mais de 500 profissionais neste ano. A iniciativa conta com a parceria do laboratório Boehringer, que possui termo de cooperação com o município, e também do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

A experiência exitosa de Guarulhos tem ganhado destaque e se expandido para outras regiões do Estado. Como reconhecimento, o projeto foi selecionado entre os 15 melhores do Brasil na área de DCNT pelo Fórum Intersetorial de DCNT do Brasil, que acontecerá no dia 9 de maio. O evento é uma iniciativa que promove parcerias entre setores público, privado e terceiro setor para melhorar o cenário das condições crônicas não transmissíveis no país, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3.4 e 17 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Com mais de 250 instituições participantes, o FórumCCNTs, anteriormente chamado FórumDCNTs, foi idealizado no Public Health Institute (PHI) entre 2016 e 2017 e tem se consolidado como um dos principais espaços de discussão e formulação de políticas para o enfrentamento das DCNT no Brasil.