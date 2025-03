GCM prende homem e apreende adolescente logo após furto em comércio no Centro

Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem e apreendeu um adolescente logo após a dupla praticar furto na manhã desta sexta-feira (28) em um estabelecimento comercial na avenida Paulo Faccini, no Centro.

Os agentes foram solicitados por funcionários de uma farmácia durante patrulhamento preventivo na região. Os acusados eram recorrentes nas práticas criminosas, conforme imagens do circuito interno de videomonitoramento. Com as características, equipes das inspetorias Centro e Parques fizeram uma varredura na região e detiveram os acusados no bairro Macedo ainda com os produtos furtados, sendo os autores e os produtos reconhecidos pelos funcionários do comércio.

A equipe da Inspetoria Parques apresentou a ocorrência no 1° Distrito Policial, onde compareceu inclusive as testemunhas. Imagens dos furtos anteriores praticados pelos mesmos autores também foram apresentadas à autoridade de plantão, que acionou pessoa responsável pelo adolescente.

O homem foi preso por furto qualificado e corrupção de menor. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de furto e encaminhado ao juiz da Infância e da Juventude, com competência para julgar atos infracionais.