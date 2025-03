Bosque Maia recebe oficina de danças circulares neste domingo

A já conhecida oficina de Danças Circulares, realizada todo último domingo do mês na tenda verde do Bosque Maia, acontecerá excepcionalmente neste domingo (30) no Espaço Gilmar Lopes, também localizado no parque. A atividade faz parte do programa Movimenta Saúde e, neste mês, integra a campanha Março Verde, dedicada à prevenção da tuberculose.



Além de promover a conscientização sobre a saúde, a oficina destacará as vozes femininas em diferentes coreografias, celebrando a força e a expressão das mulheres por meio da dança. Outro ponto especial será a conexão com a natureza, aproveitando a beleza do espaço cercado por árvores para marcar a transição de estação.



Os participantes são convidados a vestir roupas e calçados confortáveis e, se desejarem, levar um acessório ou peça de roupa verde, simbolizando o apoio à prevenção da tuberculose. O encontro será ainda mais especial com o sorteio de uma mandala de fio verde, criada pela artesã e dançante Renate Sewing.



A iniciativa é aberta ao público e não exige experiência prévia em dança, bastando comparecer ao local na data e horário programados. Durante a oficina, os participantes seguem as orientações do grupo de focalizadores, que conduzem os movimentos e promovem a integração por meio de coreografias coletivas e inclusivas.



Serviço:

O Bosque Maia está localizado na avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro.