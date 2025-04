Aluno surdo da rede municipal é finalista em concurso de desenho

O aluno do estágio II da EPG Edson Nunes Malecka, Ruan Loss Pereira Bueno, de seis anos, é um dos finalistas do concurso cultural Criaturas Extraordinárias, iniciativa do Ateliê-Galeria TinTinTins que vai premiar os vencedores com bonecos de pelúcia exclusivos, recriados com todos os detalhes do desenho original elaborado pelo participante.

A professora da classe bilíngue de surdos da escola, Ana Biggi, conta que inscreveu seus alunos e recebeu com muita satisfação a notícia de que Ruan estava entre os dez finalistas em meio a mais de 5 mil inscritos.

“Essa é a girafa surda, ela usa aparelho coclear auditivo, como seu autor, Ruan. Ela gosta de comer muito a grama que cresce. A girafa mora na casa do Ruan, que tem árvores que ela gosta de comer”, descreveu a professora no momento da inscrição do desenho do aluno.

Elegante, atenta, observadora e cheia de cores, a girafa também é surda, assim como o menino. “A Girafa Surda é mais do que um personagem: ela é um manifesto de inclusão”, postou o perfil da galeria TinTinTins no Instagram.

O resultado do concurso será divulgado no dia 7 de abril nas redes sociais. Para obter novidades sobre a galeria TinTinTins acesse https://www.tintintins.com.br/criaturas-extraordinrias.