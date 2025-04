Ouvidoria da Câmara de Guarulhos se destaca no ranking de atendimentos à população do Estado de São Paulo

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Guarulhos vem se destacando entre as casas legislativas municipais do estado de São Paulo em 2025, ocupando as primeiras posições – e, em diversas medições, o primeiro lugar – no ranking de manifestações respondidas à população. A classificação é feita pela Controladoria-Geral da União (CGU), por meio da plataforma Fala.BR, que integra os canais de ouvidoria e acesso à informação em todo o país.

De acordo com dados do período entre 1º de janeiro e 31 de março de 2025, a Ouvidoria da Câmara registrou aproximadamente 1.600 atendimentos à população. Segundo Lilia Vládia Oliveira da Silva, servidora do Gabinete de Gestão e Planejamento Estratégico de Transparência e Ouvidoria, o principal canal de contato tem sido o WhatsApp, com cerca de 1.300 manifestações respondidas. Em seguida, o Fala.BR registrou aproximadamente 120 atendimentos, e os demais foram realizados por e-mail e telefone, totalizando cerca de 200 manifestações. “Atender bem à população é mais que um dever, é nosso compromisso”, ressaltou Lilia.

Para o presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Martello, o trabalho da Ouvidoria reforça o compromisso da Casa com a escuta ativa e o atendimento de qualidade à população. “A missão da Ouvidoria do Legislativo é atuar como canal ético e imparcial na comunicação da Câmara Municipal de Guarulhos com a sociedade, sugerindo melhorias contínuas e promovendo a participação cidadã. Com esse compromisso, a Ouvidoria da Câmara reafirma seu papel como uma das que mais atendem à população no país, garantindo transparência, participação cidadã e excelência no atendimento”, destacou o presidente.

Esse desempenho reforça o papel da Ouvidoria como ponte direta entre o Legislativo e os cidadãos, consolidando a Câmara de Guarulhos como uma das mais ativas do estado de São Paulo no atendimento às demandas da população.

Serviço

Canais de Atendimento da Ouvidoria da Câmara de Guarulhos

Telefone: (11) 2475-0200

Pessoalmente: Avenida Guarulhos, 845 – Vila Vicentina – Guarulhos – SP. – mediante agendamento prévio pelo e-mail

Carta:?Avenida Guarulhos, 845 – Vila Vicentina – Guarulhos – São Paulo/SP – Bloco 2. CEP: 07023-000

E-mail:[email protected]

Atendimento via chat: https://btcw.maxbot.com.br/chat.php?t=B8A5M1U0G0E7M2O8C5A5N6A1G3O1F6E01712671896

Fala.BR: https://falabr.cgu.gov.br/web/home

Acesso à Informação: https://www.guarulhos.sp.leg.br/e-sic