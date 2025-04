Mais de 3 mil atendimentos marcam fim de semana de vacinação intensiva em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos intensificou a vacinação contra a febre amarela e a gripe no último fim de semana com uma força-tarefa que levou os serviços de imunização a diferentes pontos da cidade. A ação contou com a abertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Acácio no sábado (5), por meio do programa Saúde Toda Hora, e atividades extramuros realizadas em supermercados das quatro regionais de saúde (Centro, Cantareira, São João/ Bonsucesso e Pimentas / Cumbica), durante sábado e domingo. Ao todo, foram realizados 3.509 atendimentos.



Com o apoio das equipes das regionais de saúde, a vacinação foi ofertada nos supermercados Assaí (Região I), Sonda (Região II) e Nagumo (Regiões III e IV), onde foram avaliadas 1.584 carteirinhas de vacinação e aplicadas 458 doses da vacina contra a febre amarela em pessoas ainda não imunizadas. Também foram realizadas 73 orientações para avaliações médicas para verificar a aptidão à imunização, além de 79 visitas casa a casa realizadas pela UBS.



A campanha contra a gripe, que teve início na última quarta-feira (2), também foi intensificada nos dois dias de ação, resultando na aplicação de 1.315 doses destinadas a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais e demais grupos prioritários.



Tanto a febre amarela quanto a gripe são doenças que podem evoluir com gravidade, mas que podem ser evitadas com a vacinação. A Prefeitura reforça a importância de manter a carteira de vacinação atualizada e convida a população a procurar a UBS mais próxima para se proteger. As vacinas seguem disponíveis gratuitamente durante a semana em todas as unidades básicas de saúde da cidade, com exceção das UBS Morros e Mariópolis, que estão em reforma.



Balanço de outros serviços



Além da vacinação contra a gripe e febre amarela e da busca ativa casa a casa, a UBS Jardim Acácio, aberta pelo programa Saúde Toda Hora, aplicou 78 doses de vacinas de rotina e contra a dengue e realizou 70 consultas médicas e 19 de enfermagem, 19 exames de Papanicolau e 30 atendimentos relativos às condicionalidades do programa Bolsa Família.