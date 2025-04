Prefeitura de Guarulhos entrega a quarta unidade do Creas

Guarulhos ganhou nesta segunda-feira (7) o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) IV Cidade Satélite, localizado à rua São Martinho, 258, em Cumbica. A entrega foi feita pelo prefeito Lucas Sanches. O Creas oferece atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco social, que vivenciam situações de vulnerabilidade com direitos violados ou ameaçados. Ele realiza os encaminhamentos necessários para garantir a proteção e o acesso a direitos dos cidadãos necessitados.

O imóvel, que estava inacabado e sem uso, foi recuperado pela atual gestão e ganhou pintura, parte lógica (cabeamento para internet), nova fachada e móveis e uma moderna comunicação visual. Com uma área de 220 metros quadrados, o equipamento municipal conta com cinco salas de atendimento, uma sala para atendimento em grupo, recepção, três banheiros, sendo um adaptado para pessoas com deficiência, copa e sala de coordenação.

“O Creas é um equipamento moderno, com funcionários competentes e atenciosos que têm dado o seu melhor, entendendo que nossa missão é fazer a diferença na cidade. Aqui serão atendidas as pessoas que mais precisam, que estão em grande vulnerabilidade. O equipamento foi instalado na comunidade, perto da população, para manter esse vínculo. É uma ação que vai ao encontro do que sempre dizemos: pensar a cidade dos bairros para o Centro”, destacou Sanches.

“Logo que assumimos vimos o prédio inacabado e havia uma demanda antiga da região. Corremos para recuperá-lo e para isso contamos com os servidores e os técnicos da pasta, que nos ajudaram muito”, completou o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Henrique Rocha Meneses.