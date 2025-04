Prefeitura abre 20 vagas em curso de qualificação profissional em manicure

Até o próximo dia 18, ou até o encerramento das vagas, estão abertas as inscrições para interessados em participar do curso de qualificação profissional em manicure. Os participantes irão adquirir conhecimentos sobre os tipos de unhas, doenças, procedimentos de esterilização de materiais, uso de descartáveis, tipos de cutilagem e manuseio de equipamentos.

Um total de 20 vagas são oferecidas para maiores de 16 anos de idade com ensino fundamental completo. As inscrições podem ser feitas pelos telefones da Secretaria do Trabalho: (11) 2475-9724, 2475–9725, 2475-9728 e 2425-2847 ou presenciais na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo (prédio azul espelhado – Anexo – 1º andar) ou na avenida Antônio Iervolino, 225, Vila Augusta. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço (original e cópia).

A previsão de início das aulas é dia 22 de abril. Com duração total de 60 horas, o curso será de segunda à sexta-feira, 8h às 11h. As aulas teóricas serão no Centro de Qualificação Profissional CTMO (avenida Antonio Iervolino, 225, Vila Augusta) onde serão aulas teóricas efetivação da matrícula se dará no dia de início do curso.