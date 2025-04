Prefeitura abre inscrições para o curso de cuidador de idosos

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos está com inscrições abertas até 18 de abril, ou até as 20 vagas se esgotarem, para o curso de cuidador de idosos, destinado a pessoas interessadas em adquirir conhecimentos básicos sobre a prática, noções de saúde e higiene, assistência ao idoso em suas necessidades diárias e promoção do bem-estar e da qualidade de vida.

Para se inscrever o interessado deve ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições são feitas pelos telefones da Secretaria do Trabalho: (11) 2475-9724 / 2475–9725 / 2475-9728 ou 2425-2847, ou presencialmente nos seguintes endereços: avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo – prédio azul espelhado – anexo – 1º andar, ou então na avenida Antonio Iervolino, 225 – Vila Augusta.

As aulas teóricas do curso ocorrerão no último local citado, o Centro de Qualificação Profissional (CTMO). Por sua vez, as aulas práticas serão realizadas na rua Luiz Gama, 43, Centro, sede da SLTEC Education – Cursos Técnicos e Profissionalizantes.

A data de início prevista do curso, que terá 60 horas de duração, é 22 de abril e os documentos necessários para a inscrição são RG, CPF e comprovante de endereço (cópias). As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.