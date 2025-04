Internacional Shopping recebe evento da Patrulha Canina com atividades gratuitas para o público infantil

O Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, prepara uma super aventura para os pequenos visitantes! O evento gratuito contará com uma atração interativa inspirada na famosa animação infantil Patrulha Canina. O espaço será montado no 1º piso, na Praça de Eventos, próximo ao Poupatempo e oferecerá um circuito lúdico repleto de atividades que estimulam a imaginação e incentivam a participação ativa das crianças.

O circuito da Patrulha Canina será realizado em sessões de 30 minutos, com capacidade para 16 participantes por vez. As sessões ocorrerão de domingo a quinta-feira, das 12h às 20h, e às sextas e sábados, das 12h às 22h.

Entre as principais atividades do evento, estão:

– Missões Desafiadoras: Aventure-se em missões de resgate emocionantes, onde você e os filhotes trabalharão juntos para salvar o dia.

– Treinamento de Obstáculos: Teste suas habilidades em um circuito de treinamento cheio de desafios e obstáculos emocionantes.

– Oficinas Criativas: Deixe a criatividade fluir em oficinas de arte e artesanato, onde as crianças podem criar distintivos e acessórios da Patrulha Canina para levar para casa.

Com o objetivo de proporcionar momentos de diversão em família, a dinâmica do evento contará com retirada de ingressos digitais pelo app. Os cupons garantem o acesso à atração, respeitando a ordem de chegada e a capacidade por sessão.



O Internacional Shopping reforça seu compromisso com experiências que unem lazer, entretenimento e conveniência, promovendo eventos que encantam toda a família.

Serviço – Patrulha Canina no Internacional Shopping

Data: De 17 de abril a 25 de maio

Horários: Domingo a quinta-feira: das 12h às 20h / Sexta-feira e sábado: das 12h às 22h

Local: 1º piso – Praça de Eventos Poupatempo – Internacional Shopping – Guarulhos.

Retirada de cupom pelo APP do Internacional Shopping

Evento gratuito e sujeito à disponibilidade por ordem de chegada