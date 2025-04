Orquestra de Sucata une música e reciclagem em oficina para alunos da rede pública

Unir música e reciclagem está entre os objetivos do projeto Orquestra de Sucata, iniciativa da Secretaria de Educação de Guarulhos que na tarde desta terça-feira (15) envolveu os alunos da EPG Manoel Rezende da Silva em uma oficina didática e lúdica no CEU Bambi.

Para transmitir o conceito de sustentabilidade por meio da música, a oficina ofereceu aos participantes instrumentos alternativos, confeccionados com sucata e materiais recicláveis, e permitiu experimentações e reflexões sobre a preservação do meio ambiente e a importância da reciclagem para a sociedade.

Além da EPG Manoel Rezende da Silva no CEU Bambi, o projeto contemplará durante o ano as turmas do EducaCEU das unidades escolares integradas aos CEUs São Domingos, São Rafael, Jardim Presidente Dutra e Paraíso-Alvorada com oficinas de música e espetáculos da Orquestra de Sucata.

As oficinas de música e os espetáculos da Orquestra de Sucata são fomentadas pela Lei de Incentivo à Cultura / Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).