Zoológico celebra Mês do Autismo com nova edição do Jardim Sensorial nesta quinta-feira

A equipe de educação ambiental do Zoológico e Guarulhos preparou uma atividade especial para celebrar o Dia Mundial do Autismo, 2 de abril. Nesta quinta-feira (17) e também nos próximos dias 22, 24 e 29, das 9h30 às 16h, quem estiver passeando pelo parque poderá participar da atividade Jardim Sensorial – Inclusão e Percepção. As turmas saem a cada 30 minutos.

Serão três estações nas quais os educadores abordarão com os participantes as diferenças naturais existentes entre os humanos e entre os animais com foco nos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, que fazem parte do sistema sensorial, e captam informações do ambiente.

A participação é livre e gratuita e as inscrições devem ser feitas no Museu de Ciências Naturais do parque até 15 minutos antes do início de cada turma. A programação está sujeita a alterações conforme o clima, o número de participantes e as condições dos animais.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (acesso até as 16h30). A entrada é gratuita.