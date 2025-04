Patrulha Maria da Penha prende homem por perseguir ex-companheira

A Patrulha Maria da Penha do Policiamento Municipal de Guarulhos prendeu um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência no bairro Sítio dos Morros na manhã desta quinta-feira (24). A ação foi desencadeada após a Central 153 receber um alerta do aplicativo SOS Patrulha Mulher, acionado pela vítima.

O aplicativo, desenvolvido para atender com agilidade as mulheres assistidas pelo programa de proteção do Policiamento Municipal, permitiu a rápida identificação da solicitante e sua localização exata, viabilizando a pronta resposta da equipe. Atualmente, 102 mulheres com medidas protetivas são acompanhadas 24 horas por dia, com visitas periódicas a suas residências, locais de trabalho e demais áreas de convivência.

Segundo a equipe, o agressor infringiu a decisão judicial ao seguir sua ex-esposa, forçando-a a se refugiar em uma escola da região até a chegada do policiamento. Os agentes localizaram e prenderam o homem, que foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (Rua Itaverava, 48 – Vila Camargos). A autoridade de plantão autorizou a prisão em flagrante e registrou o boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva de urgência.

A ação reforça o compromisso do Policiamento Municipal de Guarulhos com a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e o enfrentamento à violação de seus direitos.