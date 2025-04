Prefeitura remove cerca de 90 toneladas de resíduos de vias na região do Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quinta-feira (24) a remoção de aproximadamente 90 toneladas de materiais descartados irregularmente em diversos pontos da região dos Pimentas.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio da regional Pimentas e ocorreu nas seguintes vias: rua dos Médicos, rua Rubens Coelho Godoy e rua do Petróleo, todas na região do Cidade Tupinambá, rua Piraquara e avenida Circular, ambas na Vila Dinamarca, estrada da Água Chata e rua Charles Miars Cooper, no Jardim Maria Helena, e rua Seis, no Sítio São Francisco.

Os dois caminhões toco e um caminhão compactador ficaram lotados de resíduos como restos de móveis, roupas, papelão, resíduos provenientes da construção civil, entre outros.

Boca de lobo

A regional Pimentas realizou ainda a desobstrução e a limpeza da boca de lobo (parte do sistema de drenagem das águas pluviais) localizada na estrada Velha Guarulhos-São Miguel. No serviço foi utilizado um caminhão hidrojato que, por meio de água sob pressão, remove os resíduos acumulados que impedem o fluxo normal da água.

A Prefeitura de Guarulhos tem intensificado o combate ao descarte irregular de resíduos, por meio de campanhas em suas redes sociais que incentivam a entrega dos inservíveis e recicláveis em uma das mais de 30 unidades do Ecoponto Joga-Talha. Veja os endereços no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.

À população também pode ajudar a manter a limpeza da cidade denunciando o descarte irregular de resíduos por meio do telefone: 2475-4999.