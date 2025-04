Trecho do Rodoanel entre as rodovias Dutra e Fernão Dias será entregue no próximo semestre

O governador em exercício, Felicio Ramuth, visitou nesta quinta-feira (24) as obras do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), retomadas na atual gestão após seis anos paralisadas. Com 44 quilômetros de extensão, o trecho vai conectar a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à Rodovia Presidente Dutra (BR-116), passando pelos municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo, melhorando a infraestrutura viária e logística na Região Metropolitana.

“Esta é uma obra de grande complexidade por sua grandiosidade e magnitude. Entre os benefícios esperados já com a entrega da primeira etapa, que será concluída até o fim do ano, estão os 25 mil veículos, principalmente pesados, que deixarão as marginais e passarão a utilizar essa alternativa para se deslocar pelas principais rodovias. Com a finalização, prevista para 2026, esse número de veículos deve dobrar”, destacou Felicio Ramuth.

A visita contou com a presença do secretário-executivo da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), Diego Domingues, e do diretor-geral da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), André Isper. Também acompanharam o ato representantes no municipais e gestores da concessionária Via SP Serra, responsável pela construção do Trecho Norte.

Durante a visita, o governador em exercício acompanhou o avanço em três frentes do Trecho 1, entre as Rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Fernão Dias (BR-381), que concentram os maiores avanços de trabalho. As obras incluem pavimentação, construção de pontes e viadutos, escavação de um túnel e conexões com as rodovias federais.

O trecho Norte do Rodoanel foi concedido em março de 2023, com contrato assinado em agosto do mesmo ano. Após seis anos de paralisação, as obras foram retomadas em abril de 2024, com antecipação de seis meses do prazo estipulado em contrato. Desde a retomada, a concessionária Via SP Serra concluiu ações que visam assegurar a qualidade e a durabilidade da obra, entregando um rodoanel moderno e eficiente para a população.

Com um investimento total de R$ 3,4 bilhões, o projeto conta com mais de 4,5 mil trabalhadores mobilizados – a previsão é que mais de 10 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados pelas obras. São realizados serviços como terraplanagem, pavimentação e desmonte de rochas.

A conclusão das intervenções proporcionará a redução de congestionamentos, bem como a retirada do tráfego de veículos pesados nas marginais e a redução do tempo de viagem, além de facilitar o acesso ao Porto de Santos.