Cidadania Ativa leva serviços e cultura ao Bosque Maia no Dia do Trabalho

A Prefeitura de Guarulhos realiza nesta quinta-feira, 1º de maio, o evento Cidadania Ativa, uma grande ação social e cultural que marcará as comemorações do Dia do Trabalho. A iniciativa acontece das 9h às 20h, no Bosque Maia, e contará com uma programação diversificada e totalmente gratuita, voltada a crianças, jovens, adultos e idosos.

Durante todo o dia, o público terá acesso a uma série de serviços sociais, orientações, atividades físicas, culturais e de lazer, além de shows com artistas locais, proporcionando cidadania, bem-estar e entretenimento para toda a família.

Entre os destaques estão orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, cadastro para vagas de emprego, informações sobre cursos de qualificação profissional, testes rápidos de HIV e sífilis, distribuição gratuita de preservativos e doação de mudas de árvores nativas da região. Jovens entre 16 e 29 anos também terão atendimento especial voltado ao ingresso em programas educacionais e de desenvolvimento profissional.

A programação cultural será iniciada às 9h com Aula de Dança e seguirá com uma agenda animada durante todo o dia:

10h – Fantoche

12h – Orquestra

14h – Canil da GCM

15h – Swing Fino

16h – Original 80

17h – Luigi

18h – Pegada de Gorila

Além das atrações no palco, haverá atividades físicas e esportivas pela manhã e à tarde.

O projeto Cidadania Ativa é uma ação intersetorial, que reúne diversas secretarias municipais e órgãos parceiros, como: Secretarias de Cultura; Trabalho; Esportes e Lazer; Desenvolvimento e Assistência Social; Serviços Públicos; Meio Ambiente; Direitos Humanos; Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação; Saúde; Transportes e Mobilidade Urbana; Desenvolvimento Urbano; Sabesp, Sebrae, Policiamento Municipal e Defesa Civil.

Todos os órgãos atuarão em tendas montadas no local, prestando serviços, orientações e atendimentos diretos à população.

Serviço

Evento: Cidadania Ativa – Especial Dia do Trabalho

Data: Quinta-feira, 1º de maio de 2025

Horário: Das 9h às 20h

Local: Bosque Maia – Av. Paulo Faccini, s/nº – Centro – Guarulhos

Entrada gratuita