Zoológico e Museu Catavento promovem atividade Caminho das Abelhas nesta quarta-feira

O Zoológico de Guarulhos, no Jardim Rosa de França, em Parceria com o Museu Catavento, promove nesta quarta-feira (30) a atividade Caminho da Abelhas. Serão quatro turmas com início às 10h, 11h, 13h30 e 15h, com ponto de encontro no Museu de Ciências Naturais do parque. A participação é livre e gratuita, basta chegar com 15 minutos de antecedência.

Com acompanhamento de educadores ambientais, os participantes vão fazer um passeio pelo parque enquanto conhecem a flora local e aprendem sobre as origens das abelhas do Brasil, produção de mel, polinização das plantas, estrutura das colmeias, importância das abelhas para a manutenção da vida no planeta, entre outros temas.

Para completar o passeio, vale conferir o plantel do zoo, que conta com cerca de 500 animais, incluindo leões e pumas, todos advindos de resgates e programas de conservação ambiental.

A programação é sujeita à alteração ou à cancelamento, a depender das condições climáticas e do número de participantes.