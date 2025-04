Trabalho contínuo de combate à dengue atende 36 bairros em Guarulhos

Entre os dias 21 e 25, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) promoveu ações de combate ao Aedes aegypti em 36 bairros da cidade. O trabalho de rotina, que tem como objetivo eliminar focos do mosquito Aedes aegypti e proteger a população contra a doença, envolve bloqueios com remoção de criadouros, nebulização veicular com inseticida, atendimento a denúncias da população e vistorias em pontos estratégicos com alto risco de infestação em diversas regiões da cidade.

Na segunda-feira (21), os bairros Vila Rosália e Marcos Freire receberam ações de bloqueio, enquanto a Vila Flórida foi contemplada com nebulização veicular. Já no Presidente Dutra e no Parque São Luiz foram vistoriados pontos estratégicos, como recicladoras e borracharias. As denúncias foram atendidas em Torres Tibagy, Jardim Vila Galvão, Bom Clima, Vila Barros, Cumbica e Pimentas.

Na terça-feira (22), o CCZ atuou com bloqueios no Vale dos Machados, Parque Marabá e Jardim Angélica, além de realizar nebulização veicular no Marcos Freire. Já as inspeções em locais considerados estratégicos ocorreram na Vila Fátima, Bom Clima, Vila Flórida, Bonsucesso, Jardim Fátima e Jardim Santa Terezinha.

Na quarta-feira (23) foi marcada por bloqueios no Jardim Vila Galvão e Vila Barros, verificação de pontos estratégicos na Vila Nova Bonsucesso, Jardim Ponte Alta, Cidade Seródio e Haroldo Veloso, enquanto no Pimentas foram atendidas as denúncias de focos do mosquito encaminhadas pela população.

Já na quinta-feira (24), as ações de remoção de criadouros ocorreram no Continental, Inocoop e Vila Barros, que também recebeu nebulização veicular. Paralelamente, houve a verificação de pontos estratégicos na Vila Augusta, Bonsucesso, Jardim Fortaleza e Cidade Soberana, além de denúncias atendidas novamente no Pimentas e no Vila Any.

Por fim, nesta sexta-feira (25), as equipes percorreram os bairros Inocoop, Jardim Cumbica e Jardim Jacy com ações de bloqueio e nebulização no Jardim Angélica. As equipes também inspecionaram locais na Vila Venditti, Vila Galvão, Vila Renata, Jardim do Papai, Vila Paraíso e Jardim Maria Dirce, além de atender às denúncias na Vila Augusta.

Com 2.963 casos de dengue e um óbito confirmados em Guarulhos, a Secretaria da Saúde reforça o alerta: a população deve fazer a sua parte, eliminando recipientes com água parada e permitindo o acesso dos agentes. A luta contra a dengue é coletiva e cada atitude conta para proteger vidas.