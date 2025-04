Prefeitura lança Projeto Acolher para inclusão de pessoas em vulnerabilidade social

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, lançou nesta sexta-feira (25) o Projeto Acolher, com o objetivo de promover a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O evento ocorreu no Teatro Adamastor e contou com a presença de autoridades, como o secretário de Assistência Social, Henrique Menezes, a advogada Carolina Barranquera e a coordenadora do Projeto Acolher, Aline Albano.

O Projeto Acolher oferece oportunidades de trabalho temporário na administração pública, com carga horária de seis horas diárias e remuneração de um salário mínimo. As vagas são destinadas a pessoas acompanhadas pelos CRAS e em situação de acolhimento institucional, proporcionando uma primeira oportunidade de inserção no mercado de trabalho formal.

Os participantes atuam em áreas como limpeza urbana, apoio administrativo e serviços públicos, seguindo os critérios abaixo:

• Estar inscrito no CadÚnico;

• Estar em situação de vulnerabilidade social e/ou extrema pobreza;

• Ter histórico de desemprego prolongado;

• Estar em acompanhamento técnico nos CRAS ou nos serviços de acolhimento da Prefeitura;

• Ter disponibilidade para jornada de 6 horas diárias.

Durante o evento, o secretário Henrique Menezes destacou a importância da gestão pública em levar os serviços para quem mais precisa. A coordenadora Aline Albano reforçou o impacto positivo do Projeto Acolher: “Procuramos abraçar e cuidar”.