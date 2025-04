Prefeitura apoia maratona de inovação em escola estadual

A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação (SDCETI) esteve nesta sexta-feira (25) presente no hackathon promovido pela Escola Estadual Parque Jurema III. O evento foi resultado de uma atividade em que os alunos foram estimulados a pensar em soluções para o problema da evasão escolar, considerando três principais motivos: desinteresse no conteúdo, necessidade de trabalhar e gravidez na adolescência.

Das nove equipes participantes três foram premiadas; o chefe de divisão técnica Chrystopher Montenegro foi um dos jurados que avaliaram os pitches das equipes e, ao final da premiação, comentou sobre participação no evento: “É importante apoiar boas iniciativas como esta, que ajudam os jovens a se conectar com tecnologia e inovação e podem ajudá-los a se tornar profissionais capacitados e preparados para o mercado de trabalho”.

A professora Shirley Couto, que idealizou e coordenou a atividade, falou sobre a participação da prefeitura: “Trazer o poder público ao nosso evento foi importante para que os estudantes percebam a importância que atividades como essa têm, e se sintam cada vez mais estimulados a aprender e a exercitar tecnologia e inovação.”

Hackathon em Guarulhos segue com inscrições abertas

A participação da SDCETI vem como aquecimento para a 9ª. edição do Experimenta!, tradicional evento que conta com as modalidades hackathon e concurso de startups, e que acontecerá entre os dias 23 e 25 de maio. O objetivo é atrair startups, estudantes e profissionais de tecnologia para propor soluções para os problemas da cidade relacionados ao tema do evento que neste ano é Administrações Regionais.

Além de conhecer startups que já possuem soluções ligadas ao tema, no PITCH4GRU, e gerar novas soluções no hackathon, o evento vai premiar as três melhores soluções apresentadas em cada categoria. A inscrição é gratuita em ambas as categorias: no PITCH4GRU podem participar empresas de base tecnológica que possuam soluções relacionadas à zeladoria, limpeza urbana, recapeamento e drenagem de córregos, enquanto no hackathon participam estudantes e profissionais, especialmente das áreas de tecnologia ou que possuam interesse na área.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de abril e podem ser realizadas no site: experimenta.guarulhos.sp.gov.br, onde os interessados encontram também o regulamento completo do evento.

Dúvidas ou mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected] e também pelo telefone: 2475 7921.