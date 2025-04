Guarulhos participa da celebração do Dia dos Povos Indígenas na capital

Nesta quinta-feira (24) a Subsecretaria da Igualdade Racial (SIR) de Guarulhos participou da celebração do Dia dos Povos Indígenas no Palácio dos Campos Elíseos (sede da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo). O evento reuniu indígenas de diversas etnias que vivem no Estado de São Paulo, como os da aldeia multiétnica Filhos Desta Terra, no Cabuçu, que apresentaram danças, músicas e artesanatos.

O encontro contou com a participação do subsecretário Jorge Caniba Batista dos Santos, acompanhado de sua equipe, do secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, e do coordenador de Políticas para a População Negra do Estado de São Paulo, Robson Silva Ferreira, além de indígenas da aldeia Filhos Desta Terra e de outros povos indígenas de diversas etnias paulistas.

“Este evento simboliza não apenas o reconhecimento da diversidade cultural dos povos indígenas, mas também a necessidade de políticas públicas que garantam seus direitos em todos os espaços, inclusive nos centros urbanos e em territórios tradicionais”, destacou Caniba.

Uma das atividades de destaque foi a contação de histórias do livro infantil O Pequeno Indígena Werá e a Cobra, com ilustrações feitas por crianças da aldeia Filhos Desta Terra, organizada por Alex Kaimbé e sua esposa Dayana Poyanáwa, do povo Puri. O escritor Daniel Munduruku, liderança indígena reconhecida nacional e internacionalmente, também esteve presente no evento, compartilhando sua experiência e conhecimento.

A celebração foi organizada pela Coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas, que disponibilizou orientação e atendimento gratuito para a elaboração de documentos aos participantes.

Encontro Wassu no domingo

A agenda de fortalecimento das culturas indígenas em Guarulhos prossegue com a realização do 4º Encontro dos Wassús, no domingo (27), a partir das 10h, na aldeia Wassú (avenida Benjamin Harris Hunicutt, 4.114, Cabuçu). O evento é aberto ao público e reúne rituais, trilhas, rodas de conversa, exposições de artesanatos e outras manifestações culturais da etnia Wassú. É uma oportunidade de vivenciar tradições, fortalecer identidades e promover a troca de saberes com toda a comunidade.

Indígenas em Guarulhos

Atualmente Guarulhos é o segundo município do Estado com a maior população indígena, reunindo 1.649 pessoas de 14 etnias (Pankararé, Pankararu, Wassú Cocal, Tupi, Kaimbé, Guarani, Geripanko, Guajajara, Xavante, Pataxó, Tupinambá de Olivença, Xucuru, Terena e Tabajara), segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE. Esse número representa um aumento de 15% em comparação com o levantamento de 2010, que contabilizou 1.434 indígenas.