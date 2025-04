Metalúrgicos de Guarulhos e Região comemoram os 62 anos da entidade

Amanhã, 30 de abril, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região completa 62 anos. Data será comemorada na sede, à rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Cerimônia terá sorteio de brindes e entrega de medalhas aos sócios mais antigos.

Com 24 integrantes, a diretoria, presidida por Josinaldo José de Barros (Cabeça), que fez carreira na antiga Borlem, fará evento singelo e especial. Quanto à homenagem aos associados, Cabeça diz: “O sócio é o esteio do Sindicato. Somos gratos às gerações que fundaram a entidade, mantiveram nosso Sindicato e ajudam a fortalecer nossa representatividade”.

A Carta Sindical saiu em 30 de abril de 1963, no governo Jango. Onze meses depois, Jango foi derrubado pelos militares e sobreveio a ditadura. O Sindicato sofreu intervenção, a diretoria foi destituída e perseguida.

O Sindicato representa 48 mil trabalhadores em 1.400 fábricas nos municípios de Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel. A proporção de mulheres na categoria é de 19%. Cabeça afirma: “Nascemos na democracia, penamos na ditadura e lutamos pela redemocratização pra chegar fortes aos 62 anos”. O Sindicato é um dos fundadores da Força Sindical.

A entidade, afora a ação cotidiana nas fábricas, se destaca pela grande rede própria de lazer, da qual se sobressai o Clube de Campo, no Primavera, em Guarulhos, com sete alqueires, e Colônia de Férias de Caraguá tem 39 apartamentos.

Bandeiras – As bandeiras de luta do Sindicato são trabalho decente, ganho real de salário, fim dos acidentes de trabalho, jornada de 40 horas e igualdade entre homens e mulheres na mesma função.

Programa – A partir das 18 horas, à rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Mais informações no 2463.5300 ou no site – www.metalurgico.org.br