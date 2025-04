Prefeitura inicia reforma do Ecoponto Joga-Tralha Ponte Alta

A Prefeitura de Guarulhos iniciou nesta semana a reforma do Ecoponto Joga-Tralha Ponte Alta, localizado na rua Zeferino Alves de Oliveira, nº 530. A intervenção está sendo coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e tem previsão de conclusão até o final de maio.

Entre as melhorias previstas estão a reforma completa da edificação de apoio, a substituição do portão de entrada, instalação de novo cercamento, adequação das baias para recebimento de materiais e a revitalização do piso interno, visando otimizar a disposição das caçambas.

Durante o período de obras, o atendimento ao público será mantido nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados, das 8h15 às 15h30. Em dias de maior movimentação de máquinas pesadas, por questões de segurança, os usuários poderão ser orientados a utilizar unidades alternativas próximas.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, as obras visam a oferecer mais segurança e conforto tanto aos servidores quanto à população. “A unidade é frequentemente alvo de vandalismo. Esses atos depredam o patrimônio público e prejudicam toda a comunidade. É fundamental que todos colaborem, utilizando os equipamentos corretamente e denunciando qualquer atitude suspeita ao policiamento municipal pelo telefone 153”, afirmou.

Destinação correta de resíduos

Os Ecopontos Joga-Tralha são locais destinados à entrega voluntária de materiais inservíveis, como entulho da construção civil e objetos volumosos. A iniciativa busca combater o descarte irregular em vias públicas, rios e terrenos baldios — práticas que contribuem para enchentes, problemas de saúde pública e custos adicionais ao município.

O serviço é gratuito, porém limitado ao volume diário de até um metro cúbico por pessoa, o que corresponde a cerca de 25% de uma caçamba ou a uma caixa-d’água de mil litros.

Mais informações, incluindo endereços e horários de funcionamento dos ecopontos, estão disponíveis no site: www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.