Saúde Toda Hora intensifica vacinação e realiza mais de 5 mil atendimentos no fim de semana

O programa Saúde Toda Hora movimentou diversas regiões da cidade, no sábado (26) e no domingo (27), com ações de intensificação vacinal, ampliando a cobertura de imunização e oferecendo atendimentos de saúde à população. Ao todo foram realizados 5.131 atendimentos, entre serviços prestados na UBS Nova Cidade e ações de vacinação em supermercados nas quatro regiões de saúde e em 21 instituições de longa permanência para idosos (ILPIs).

Na UBS Nova Cidade, foram realizadas 105 consultas médicas e 77 atendimentos na farmácia. Em relação à vacinação, foram aplicadas 216 doses de vacinas de rotina, além de 39 em crianças, 47 doses contra a Influenza e seis doses de vacina contra a dengue, sendo três da primeira dose e três da segunda. No total, 325 cadernetas de vacinação foram avaliadas. A equipe também visitou 86 casas em busca ativa de pessoas não vacinadas e promoveu duas atividades coletivas, que reuniram 23 participantes.

Ainda no sábado, a vacinação foi levada a 21 ILPIs, sendo 14 atendidas pela equipe da UBS São Ricardo e sete pela UBS Vila Galvão. Nessas ações, 96 cadernetas foram avaliadas e 650 doses contra a gripe aplicadas.

A ONG Instituto Lacerda & Martins também foi contemplada com ações de vacinação. Conduzida pela equipe da UBS Nova Cumbica, a iniciativa avaliou 30 cadernetas de vacinação e resultou na aplicação de 11 doses contra a gripe e seis contra a febre amarela, fortalecendo a estratégia de imunização em diferentes territórios da cidade.

Estratégia bem-sucedida

Paralelamente, as ações de intensificação vacinal em supermercados resultaram na avaliação de 1.545 cadernetas e na aplicação de 1.873 vacinas, sendo 324 contra a febre amarela e 1.549 contra a gripe, no fim de semana.

Entre os locais com maior número de aplicações de vacinas contra a gripe destacam-se o Lopes Supermercados (região III – São João/Bonsucesso), com 494 doses; o Sonda Supermercados (região II – Cantareira), com 453 doses; o Supermercados Nagumo (região IV – Pimentas/Cumbica), com 310 doses; e o Assaí Atacadista (região I – Centro), com 292 doses.

Com mais de 1.500 doses contra a influenza aplicadas apenas nos supermercados durante o fim de semana, a estratégia de buscar ativamente a população e firmar parcerias com locais de grande circulação foi fundamental para reforçar a proteção contra doenças e ampliar a cobertura vacinal no município.

Desde o início da campanha, em 2 de abril, Guarulhos já imunizou quase 70 mil pessoas, demonstrando o comprometimento da população e da gestão municipal com a proteção coletiva. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Ana Carolina Aguiar de Carvalho, ressalta que a vacinação é um ato de responsabilidade social fundamental para a prevenção de doenças, redução de internações hospitalares e preservação de vidas. “Cada dose aplicada representa um passo importante para mantermos nossa cidade mais saudável e protegida”.

As vacinas seguem disponíveis durante a semana no Ambulatório da Criança (rua Oswaldo Cruz, 151, Centro) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto nas unidades Morros e Marinópolis, que estão em processo de melhorias. É importante destacar que a vacinação dos usuários dessas unidades está sendo realizada em UBS próximas. Enquanto a UBS Morros está temporariamente fechada, a vacinação de sua área de abrangência está sendo realizada na UBS Jovaia. Já a vacinação da UBS Marinópolis está sendo feita na UBS Allan Kardec.

Serviço

Os endereços das UBS podem ser consultados no site da Prefeitura de Guarulhos: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.