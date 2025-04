Prefeitura retira mais de 100 toneladas de lixo para melhorar drenagem em rua do Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou na segunda-feira (28) a transferência de vala de drenagem e a manutenção da rua da Estação, na região dos Pimentas. A obra ocorre por conta da construção de uma estação elevatória de esgoto pela Sabesp.

De acordo com a Regional Pimentas, que coordena a obra, foram retiradas mais de 100 toneladas de lixo para efetuar a transferência da vala. A operação se faz necessária para o escoamento da água e, consequentemente, evitar alagamentos na rua.

Está programado também o nivelamento e a manutenção, com a colocação de 400 metros cúbicos de materiais recicláveis oriundos da usina da Prefeitura, que fica na região do Cabuçu. O serviço contará com o apoio de uma retroescavadeira e de um rolo comparador. A rua da Estação deverá ser liberada para o tráfego de veículos até esta sexta-feira (2).

A administração municipal vem movimentando as equipes das oito regionais da SAR com a realização de serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.