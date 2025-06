Parceria entre Prefeitura e USP proporciona placas de identificação em árvores do Bosque Maia

Alunos e professores da Faculdade de Arquitetura Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo (FAUD-USP) realizaram a instalação de placas de identificação em árvores no Bosque Maia. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e a universidade, através do Projeto PodaLab.

As placas de identificação são em forma de QR Code confeccionadas com sobras de poda e direcionam para a página com informações sobre as espécies.

Também fez parte da atividade a instalação de um banco planejado e confeccionado pelos alunos, com resíduos florestais provenientes de sobras de podas feita pela Sema. A princípio, duas árvores receberam a identificação. A parceria prevê a instalação de mais 13 placas.

O Projeto PodaLab propõe a utilização de sobras de podas e remoções de árvores para a confecção de brinquedos e mobiliários, técnica já utilizada na Serraria Ecológica da Secretaria de Meio Ambiente, para a redução de resíduos que, de outra forma, seriam enviados aos aterros sanitários.