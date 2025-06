Últimos cinco campeões da Champions League são apontados como favoritos para vencer o Super Mundial; brasileiros correm por fora

Disputada nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, competição que reúne os principais campeões dos últimos quatro anos, começará neste sábado (14), com a partida de abertura entre Al Ahly e Inter Miami. Ao todo, 32 equipes estão divididas em oito grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para o mata-mata. Esta será a primeira edição do torneio com esse novo formato, que acontecerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho, em 12 estádios espalhados por 11 cidades do país.

Segundo plataformas como Galera Bet, Odds&Scouts, EstrelaBet, 7K, Vera, Cassino e Casa de Apostas, os favoritos ao título são os últimos cinco campeões da UEFA Champions League: Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern de Munique e Chelsea. Entre os brasileiros, nenhum aparece entre os favoritos, mas Flamengo e Palmeiras estão no mesmo patamar, com cotações equivalentes. Botafogo e Fluminense também dividem a mesma probabilidade nas apostas.

PSG e Chelsea são os únicos entre os favoritos que enfrentam clubes brasileiros na fase de grupos. O atual campeão da Champions, Paris Saint-Germain encara o Botafogo, atual campeão da Libertadores, no Grupo B. Já o Chelsea mede forças com o Flamengo no Grupo D.

Em relação às odds, Flamengo e Palmeiras apresentam médias de 41, enquanto o Botafogo aparece com 49,08 e o Fluminense, com 49,25. Já segundo dados do Supercomputador da Opta, as chances de título para Flamengo e Palmeiras são de 0,3%. Botafogo e Fluminense, por sua vez, aparecem com 0% de probabilidade de conquista.

O Brasil é o segundo país com mais títulos na história do Mundial de Clubes, com 10 conquistas, atrás apenas da Espanha, com 13. O novo formato decretará o primeiro campeão do torneio que acontecerá de quatro em quatro anos.

GaleraBet:

Real Madrid 4.50 | PSG 5.25 |Manchester City 5.75 |Bayern de Munique 7.50 | Chelsea 9.00

Palmeiras 31.00 | Flamengo 31.00 | Botafogo 46.00 | Fluminense 46.00

