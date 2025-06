Musical ‘A Cigarra e a Formiga’ promete encantar Guarulhos no próximo dia 20

O Teatro Padre Bento recebe, no dia 20 de julho, às 16h, o espetáculo A Cigarra e a Formiga – O Musical, uma adaptação de Falcon Mantovani que promete encantar o público com música, dança e uma nova leitura do clássico infantil. Com ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada), a apresentação mostra que leveza e responsabilidade podem andar lado a lado, em uma história repleta de emoção e diversão para toda a família.

Numa floresta tropical, próxima a um movimentado formigueiro, vive uma Cigarra alegre e apaixonada por música. Ela canta todos os dias, despreocupada com o futuro, sem pensar em guardar comida ou construir abrigo para o inverno.

Enquanto isso, no formigueiro, a Formiguinha trabalha incansavelmente, juntando folhas para enfrentar os dias frios. Cansada da rotina exaustiva, ela acaba se aproximando da Cigarra e desabafa sobre o peso das responsabilidades. A Cigarra, com seu jeito leve, a convida para cantar e dançar. As duas vivem momentos de diversão, até que a Rainha do Formigueiro descobre a “fuga” da Formiguinha e se inicia uma confusão.

Com a ajuda do sábio Professor Formigão, as coisas se acalmam. A Formiguinha retorna ao trabalho, mas, com a chegada do inverno, a Cigarra se vê desamparada. Sem comida e abrigo, ela pede ajuda no formigueiro. A princípio relutante, a Rainha cede ao apelo da Formiguinha, e a Cigarra é acolhida.

Durante sua estadia, a Cigarra encontra uma nova forma de contribuir: ensina canto e dança às formigas, trazendo alegria à rotina do formigueiro. A partir daí, todos descobrem que trabalho e leveza podem caminhar juntos.

Serviço:

Local: Teatro Padre Bento – Rua Francisco Foot, 03, Jardim Tranquilidade

Data: 20/07

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$ 30,00 (meia-entrada)

Venda: pelo site Bilheteria Express – www.bilheteriaexpress.com.br