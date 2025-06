Karatê e ginástica de Guarulhos brilham com vitórias no fim de semana

Este último fim de semana foi marcado por grandes resultados das equipes guarulhenses, demonstrando o potencial da cidade, especialmente no karatê e nas ginásticas acrobática e rítmica, com vitórias no município e também na Capital.

No último sábado (21) seis atletas do Karatê Guarulhos/IEG/Guarulhos participaram da primeira etapa do OPEN São Paulo e garantiram cinco medalhas. A competição aconteceu na Arena UNIBAN, na Capital.

Gabriel Viana garantiu ouro no Kata Sênior e ficou em terceiro no Kumite Júnior. Já Vinícius Gomes foi prata no Kumite Cadete, enquanto Carlos Enrique garantiu o bronze no Kata e Kumite Júnior.

Os caratecas guarulhenses foram acompanhados do técnico Raimundo Gomes. O evento contou com a participação de aproximadamente 550 atletas, representando 70 associações de diversas regiões do Estado.

Ginástica

A Ginástica acrobática também teve destaque no fim de semana, disputando a primeira fase do Troféu São Paulo e a Copa São Paulo níveis 1 e 2, realizadas no Ginásio Bonifácio Cardoso, em Guarulhos.

Pelo Troféu São Paulo, na categoria pré-infantil, a dupla guarulhense Thalita Silva e Maria Eduarda Amorim foi vice-campeã. Na mesma competição, na categoria infantil, as guarulhenses fizeram dobradinha: o trio formado por Ana Luiza Lima, Izadora Queiroz e Julia Rubio foi campeão e Isabela Batista, Letícia Ruiz e Mel Tavares garantiram a medalha de prata.

Ainda pela mesma disputa, na categoria pré-infantil trio, Guarulhos garantiu o pódio completo: Alice Siqueira, Alice Vasconcelos e Isadora Gomes foram campeãs; Lara Silva, Linnydi Costa e Yasmin Peralta garantiram o vice-campeonato, assim como Esther Cavalcante, Leticia Camini e Manuela Oliveira. Já Ana L. Costa, Carolina Restoldo e Julia Nakamoto ficaram na terceira colocação.

Pela Copa São Paulo nível 1, Guarulhos foi campeão com Fernanda Ruiz, Luis Monteiro e Lorena Gabaldi, enquanto Giulia Hirata, Geovanna Lima e Kemilly Lucas ficaram na quarta colocação.

Pela Copa São Paulo nível 2, pela categoria pré-infantil (9 a 15 anos), a dupla guarulhense Rafaela Mizuki e Lavinia Rangel sagrou-se campeã. Na mesma categoria, pelo trio, Alicia da Silva, Helisa Freire e Giovanna Marcelino conquistaram em terceiro lugar.

Pela categoria adulto, o trio acima de 13 anos, Bianca Lopes, Bianca Couto e Valentina Amaral foram campeãs.

Como resultado, a Acrorit/Guarulhos foi campeã por equipe na Copa Nível 2. As atletas foram acompanhadas pela comissão técnica formada por Ana Zarantonelli, Juliana Zarantonelli, Gabriela Gomes e a psicóloga Priscila Almeida.

No último domingo (22), a equipe de ginástica rítmica participou da primeira fase do Troféu São Paulo da modalidade e garantiu três troféus. A competição aconteceu no Ginásio Poliesportivo Dr. Antônio Leme Nunes Galvão, no Morumbi. A equipe foi campeã no nível E, ficou em terceiro lugar no nível F e garantiu o troféu massificação.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, comemorou as conquistas. “É gratificante ver as conquistas dos atletas e sabemos que esses resultados são frutos de muito trabalho e dedicação. Temos que enaltecer e continuar trabalhando pelo desenvolvimento esportivo na cidade”.