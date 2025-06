Zoológico realiza última edição da oficina de compostagem nesta quinta-feira

Em comemoração ao mês do Dia Mundial do Meio Ambiente, o Zoológico de Guarulhos, no Jardim Rosa de França, realiza nesta quinta-feira (26) a última edição da oficina de compostagem, prática que têm tudo a ver com a preservação do verde e dos recursos naturais do nosso planeta.

Quem quiser participar e aprender como funciona a alimentação dos animais e o que é feito com os restos dos alimentos, por meio da compostagem, método de transformação dos resíduos em adubo orgânico, que volta ao ciclo natural como alimento para novas plantas, basta comparecer ao zoo entre 10h e 16h. A entrada é gratuita e os participantes ganharão adubo como brinde.

Para complementar o passeio, o Zoo de Guarulhos conta com cerca de 300 animais, dentre eles dois leões e dois pumas. Apesar de abrigar algumas espécies exóticas em cooperação com programas internacionais de conservação, quase a totalidade dos animais do parque são da fauna nativa brasileira e advém de resgates ou também como colaboração com programas de conservação, dentre eles, Fátima e Sueli, duas fêmeas de mico-leão-dourado, que acabaram de ganhar recintos na área de exposição.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos tem entrada gratuita e fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344. Funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada até às 16h30.