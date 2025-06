Prefeitura promove mutirão de roçagem em pontos da região de Cumbica

Quatro equipes de roçagem atuaram simultaneamente nesta quinta-feira (26) no corte de mato na avenida Papa João Paulo II/Trevo de Cumbica, na rua Beira Rio (Jardim das Nações), no Bosque Inocoop e na UBS Inocoop. A ação foi realizada pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), que tem promovido semanalmente mutirões de zeladoria em diferentes regiões da cidade.

Nos quatro locais, as equipes utilizaram roçadeiras mecanizadas e um equipamento conhecido como corta-giro, responsável pelo corte eficiente do mato alto. Todos os resíduos gerados durante a ação foram removidos pela equipe da Regional Cumbica, que também supervisionou a execução do serviço.

Recolhimento de Resíduos

A Regional Cumbica também atuou intensamente na remoção de resíduos descartados irregularmente na rua Mari, no Jardim São Manoel. Para a retirada de plásticos, garrafas PET e de vidro, roupas velhas, cascalhos, entre outros materiais, foi necessário o uso de uma retroescavadeira.

Outro ponto crítico foi na rua Alemanha, no Jardim das Nações, onde a calçada estava tomada por móveis, papelão e resíduos da construção civil, também removidos pela equipe de zeladoria.

A Prefeitura de Guarulhos tem promovido campanhas em suas redes sociais para conscientizar a população sobre o descarte correto de inservíveis e recicláveis. Atualmente, o município conta com mais de 30 unidades do Ecoponto Joga-Tralha. Os endereços podem ser consultados no link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.

A SAR reforça que os munícipes podem colaborar com a limpeza da cidade denunciando o descarte irregular de resíduos pelo telefone: 2475-4999.