GCM prende homem por receptação e recupera carga roubada na Vila Rosália

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na tarde de quarta-feira (25) um homem por receptação e apreendeu diversas mercadorias provenientes de furtos e roubos de carga durante patrulhamento preventivo da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) na Vila Rosália.

A equipe realizava rondas com motocicletas pela avenida Campista quando avistou o suspeito, que fugiu com um pacote nas mãos ao notar a aproximação das viaturas. Ele foi detido após entrar em uma residência no interior da comunidade. No local, estavam outros dois indivíduos, que conseguiram escapar pulando muros e telhados.

Durante a vistoria no imóvel, os agentes localizaram grande quantidade de objetos roubados, muitos deles acondicionados em sacos plásticos típicos de encomendas da empresa Mercado Livre, com etiquetas de endereços diversos. Também foram encontradas embalagens de outras transportadoras, algumas rasgadas, com destinatários distintos.

Diante da situação, o local foi preservado para a realização da perícia e o homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial (Rua Mena, 329 – Jardim Santa Mena). Na delegacia, uma vítima, motorista de entregas, compareceu e reconheceu parte da carga como sendo a que lhe foi subtraída por três criminosos. Os objetos possuíam códigos de identificação compatíveis com os relatados pela vítima.

Após a perícia e o cadastramento dos itens recuperados, o delegado registrou auto de prisão em flagrante por receptação, sem possibilidade de fiança, uma vez que o acusado já possui antecedentes criminais pelo mesmo delito. As investigações continuarão para apurar o envolvimento do preso e dos demais suspeitos no roubo.