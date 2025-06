Vôlei, meia-maratona e final da Grande Liga marcam fim de semana esportivo em Guarulhos

A programação esportiva em Guarulhos será bem dinâmica neste final de semana, mobilizando uma série de modalidades, várias partidas, decisões de campeonato e até prova pedestre agitando o centro da cidade.

As atividades já começam nesta quinta-feira (26), com o Ginásio Arnaldo José Celeste, conhecido como Ponte Grande, em Guarulhos, recebendo dois jogos pelo Campeonato Paulista de Voleibol. Às 18h o sub-14 feminino Aprov/Guaru encara o E.C. A.J.R., e às 19h será a vez do sub-15 feminino dos mesmos clubes se enfrentarem.

No sábado (28), o Balneário Água Azul recebe o 6º Festival Guarulhos Eco Esporte Roots Racing, das 5h30 às 17h. Ainda no mesmo dia, o Ginásio Fioravante Iervolino contará com duas agendas: o Campeonato Universitário Inter-Atléticas, das 8h às 14h, e o jogo entre Aciseg/Vegus/Guarulhos e Taubaté, categoria adulto masculino, às 15h, válido pela Liga Nacional de Handebol.

No domingo (29), o Estádio Osvaldo de Carlos receberá as finais da A Grande Liga de Futebol Feminino. Às 11h acontece a disputa de 3º lugar entre R100 e 100Limites/Ileais. A decisão tem início às 13h, com o duelo entre Cardoso City e Vila Galvão.

Antes disso, às 7h, acontece a largada da Meia Maratona ACM RUN Bosque Maia. Já no Ginásio João do Pulo, a equipe Apagebask/Guarulhos recebe Cravinhos, às 15h pelo sub15 masculino e às 17h pelo sub16 masculino, em jogos pelo Campeonato Paulista de Basquete.

Ainda no domingo, o Ginásio Fioravante Iervolino contará com dois jogos da Liga Paulistana de Handebol: às 11h a Aciseg/Guarulhos enfrenta o Colégio Integração pelo infantil masculino, e, às 12h15, a Aciseg/Guarulhos encara o cadete masculino do Colégio Integração. O local ainda terá o jogo Aciseg/Vegus/Guarulhos x São Carlos, pelo adulto masculino, às 16h, válido pelo Campeonato Paulista de Handebol.