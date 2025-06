Festival de Basquete agita o CEU Continental e prepara alunos para Olimpíada Colegial Guarulhense

O CEU Continental foi palco nesta semana do Festival de Basquete, reunindo alunos do próprio espaço e de escolas particulares da cidade em partidas emocionantes e espírito esportivo. Familiares e amigos também prestigiaram os jogos, tornando o momento ainda mais especial para os estudantes.

A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Educação, por meio do Departamento de Gestão de Espaços Educacionais, em parceria com a Secretaria de Esportes, responsável pelas equipes de arbitragem e apoio para a realização dos jogos.

Coordenado pelo professor de Educação Física, Haroldo Evans, o festival teve dois dias de disputas acirradas. Na terça-feira (24) aconteceu o torneio da categoria Sub-15 masculino, com participação dos colégios Dávilohn e Autêntico. Já nesta quarta-feira (25) foi a vez da Sub-17 masculino, com as equipes dos colégios Dávilohn e Parthenon.

Há 43 anos atuando como professor na Prefeitura de Guarulhos e há cerca de cinco anos à frente do curso de basquete no CEU Continental, Haroldo destaca que o evento vai além da competição. “O festival é muito importante para os alunos do CEU. Além de marcar o encerramento do semestre, é uma forma de avaliação e preparação das equipes para a Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG) que acontecerá em agosto”, explica.

O CEU participa da OCG desde 2023, o que possibilita aos estudantes que não têm a oportunidade de praticar o basquete em suas escolas poderem representar o CEU na competição estudantil, ampliando as possibilidades de inclusão e protagonismo juvenil no esporte.

A participação dos alunos no festival de basquete reforça o papel da Prefeitura de Guarulhos em oferecer cursos gratuitos de qualidade com profissionais especializados em diversas áreas. Os CEUs atuam como centros de promoção da prática esportiva, atividades culturais e educativas, contribuindo para o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens.

“Foram dias de muito orgulho para todos nós. Nossos alunos jogaram com muita garra. Além de incentivar o esporte, o evento promoveu a socialização e a prática do basquete em clima amistoso”, destacou Bianca Gattone, gestora da unidade.

Aulas gratuitas de basquete

O CEU Continental oferece aulas gratuitas de basquete para adolescentes e adultos. As turmas para alunos de 14 a 17 anos acontecem às segundas e quartas, das 10h às 10h50, e às sextas, das 16h30 às 17h30. Já os alunos de 18 a 39 anos podem participar do curso às sextas, das 17h30 às 18h30.

As atividades são realizadas na quadra poliesportiva do CEU, localizada na rua Alzimar Vargas Batista, 284, no bairro Parque Continental II. Para mais informações pelo telefone: (11) 2086-1002.