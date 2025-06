PIB paulista registra crescimento de 1,9% nos primeiros quatro meses de 2025 impulsionado pelo agro

A economia no Estado de São Paulo registrou crescimento de 1,9% nos primeiros quatro meses de 2025 em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, indicaram dados da Fundação Seade. O avanço do Produto Interno Bruto (PIB) paulista no período foi impulsionado pelos setores da agropecuária e serviços, que contaram com altas de 7,8% e 3,1%, respectivamente.

“Com muito trabalho, continuamos avançando positivamente com a economia de São Paulo. O crescimento do PIB paulista nos primeiros quatro meses do ano mostra que estamos na direção certa. Persistiremos neste caminho para que 2025 continue garantindo muitas oportunidades para os paulistas no mercado de trabalho e para quem deseja empreender em nosso estado, com mais atração de investimentos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

No acumulado dos últimos 12 meses, comparados aos 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista cresceu 3,0%. Neste recorte, o destaque foi para o setor de serviços, que avançou 3,5%, seguido pela indústria, com crescimento de 0,8%. Já na comparação com abril de 2024, o indicador avançou 0,1% em abril deste ano.?

Mais informações pelo site https://pib.seade.gov.br/