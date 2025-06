Prefeitura entregará títulos de propriedade a 117 famílias do Jardim Centenário no sábado

Por meio do programa A Casa é Minha, a Prefeitura de Guarulhos entregará títulos de propriedade a 117 famílias do Conjunto Habitacional de Interesse Social Centenário II (avenida José Miguel Ackel, 1880, no Pimentas), em uma solenidade neste sábado (28), às 9h, no CEU Parque São Miguel (rua Joaquim Moreira, s/nº, Parque São Miguel).

“A entrega destes títulos é um dos momentos mais emocionantes do nosso trabalho. Cada documento representa uma história, uma conquista, um lar que agora é, de fato e de direito, das famílias que tanto esperaram por este dia. É um passo importante no combate ao déficit habitacional da nossa cidade e um reflexo claro do compromisso do prefeito Lucas Sanches com a dignidade e os direitos de quem mais precisa”, afirmou o secretário de Habitação, Pastor Anistaldo.

A Casa é Minha

O programa, desenvolvido pela Secretaria de Habitação, realiza a regularização fundiária, possibilitando a moradia digna e a segurança jurídica das famílias sobre suas residências. Além disso, a medida evita conflitos e desvios de propriedade, permite que os moradores tenham acesso a serviços públicos, como energia e saneamento e contribui para o desenvolvimento social e econômico do bairro.

A Secretaria de Habitação destaca que os ocupantes são famílias em situação de vulnerabilidade oriundas da comunidade Vila Nova Cumbica, que foram reassentadas no conjunto habitacional no período de 2007 a 2010. Embora já estivessem vivendo há alguns anos nas unidades, os moradores ainda não possuíam o título de propriedade.