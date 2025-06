Prefeitura promove limpeza de resíduos no Jardim Presidente Dutra

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta sexta-feira (27) um importante serviço de zeladoria e combate a enchentes: a limpeza de uma vala de drenagem localizada na avenida Bela Vista do Paraíso, no Jardim Presidente Dutra. A ação foi supervisionada pela regional Cumbica.

O local estava tomado por resíduos, como materiais de construção civil, embalagens de isopor, garrafas PET, papelão, lixo doméstico, entre outros. Para a realização da limpeza, foi necessário o apoio de uma escavadeira hidráulica.

Descarte irregular

A regional Vila Galvão/Cabuçu da SAR também promoveu a remoção de resíduos descartados irregularmente nas ruas Augusto dos Santos Augusto, no Jardim Palmira; Roberto Miranda, no Parque Continental, e na avenida Benjamin Harris Hunnicutt, na Vila Rio de Janeiro. Em outra região da cidade, a regional Bonsucesso retirou entulho jogado na calçada da avenida Florestan Fernandes, no bairro Anita Garibaldi.

As equipes das regionais contaram com o auxílio de uma retroescavadeira para remover sacos de entulho, restos de vegetação, móveis, madeira, entre outros materiais.

A Prefeitura de Guarulhos tem intensificado o combate ao descarte irregular de resíduos por meio de campanhas em suas redes sociais, incentivando a população a entregar inservíveis e recicláveis em uma das mais de 30 unidades do Ecoponto Joga-Tralha. Os endereços podem ser consultados no link: https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.

A população também pode colaborar com a manutenção da limpeza da cidade denunciando o descarte irregular de resíduos pelo telefone 2475-4999.