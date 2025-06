Campanha do Agasalho 2025: Fundo Social de São Paulo entrega mais de 40 mil cobertores em menos de um mês

O Fundo Social de São Paulo (Fussp) já entregou 42.595 cobertores desde o início da Campanha do Agasalho 2025, no dia 2 de junho. A iniciativa tem como objetivo atender pessoas em situação de vulnerabilidade social em todas as regiões do estado durante o inverno deste ano.

Na capital, a entrega está sendo realizada diretamente às entidades assistenciais cadastradas. Já no interior, os itens são encaminhados aos Fundos Sociais Municipais, que se responsabilizam pela distribuição local. Até o momento, a campanha atendeu 68 municípios paulistas e 57 instituições, entre escolas, organizações sociais e outros pontos de arrecadação cadastrados.

A escolha dos municípios contemplados tem ocorrido de forma estratégica, com prioridade para as regiões que registraram quedas acentuadas de temperatura nos últimos dias. A medida busca garantir agilidade na entrega dos cobertores para a população mais exposta ao frio intenso.

Outra estratégia adotada diante das primeiras ondas de frio foi a ação antecipada realizada pelo Fussp que resultou na entrega de pouco mais de 5 mil cobertores a 130 entidades assistenciais da capital, antes mesmo do início oficial da campanha, em maio deste ano.

Além dos cobertores, o Fundo Social também entregou aproximadamente 15 mil itens de vestuário, como blusas de frios, calças e outras peças.

“O Fundo Social, em parceria com os municípios, tem atuado com agilidade para que os cobertores e agasalhos cheguem o quanto antes a quem mais precisa. Nosso compromisso é garantir que nenhuma pessoa em situação de vulnerabilidade enfrente o frio sem proteção”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Como doar?

A população pode doar itens de inverno como roupas, meias, toucas e cachecóis, desde que estejam em bom estado de conservação (peças rasgadas, sujas ou danificadas não são adequadas para a distribuição).

As doações podem ser feitas presencialmente na sede do Fundo Social, localizada na Rua Marechal Mário Guedes, 280, Jaguaré, zona oeste da capital, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Outra forma de ajudar é por meio de doação via PIX, com qualquer valor, utilizando a chave: [email protected].

Como ser um ponto de arrecadação?

Prefeituras, órgãos públicos, empresas, comércios e condomínios que quiserem participar como pontos oficiais de arrecadação podem solicitar as caixas da campanha preenchendo o formulário online disponível neste link: https://forms.gle/GH8mCHodq8Ygfap4A.