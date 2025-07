GCM e Detran realizam blitz da Lei Seca no Macedo

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizaram na sexta-feira (11) uma operação integrada da Lei Seca na avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no Macedo, onde um total de 453 veículos passaram pela fiscalização.

A ação tem o objetivo de fiscalizar e combater a combinação de álcool e direção, garantindo assim mais segurança no trânsito. Os agentes efetuaram testes do bafômetro, e verificaram a documentação do veículo e do condutor, além de outras irregularidades, como falta de licenciamento ou mau estado de conservação.

Estas operações são ferramentas importantes para conscientizar os motoristas sobre os riscos de dirigir após consumir bebidas alcoólicas e reduzir o número de acidentes causados por essa prática. Quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool pode ser multado em R$ 2.934,70, ter a CNH suspensa por 12 meses e o veículo apreendido.