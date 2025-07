Guarulhos encerra Jogos Regionais com ouro na ginástica e prata no futsal e no basquete

No último final de semana somente a ginástica artística de Guarulhos garantiu 15 medalhas e o título geral nos Jogos Regionais realizados em São José dos Campos. Além dessa modalidade, duas pratas vieram com o futsal e o basquete masculino, totalizando 44 medalhas conquistadas pelos guarulhenses na competição encerrada neste domingo (13).

Disputadas no sábado (12), no Ginásio do Centro de Iniciação Esportiva (CIE), em Pindamonhangaba, a equipe brilhou. No salto foram três medalhas para Guarulhos, com Manuela Kriegel em primeiro lugar, Rebeca Goulart em segundo e Juliana Macedo em terceiro. Nas paralelas assimétricas, mais três medalhas, desta vez com Lara Santana garantindo o ouro, Manuela Kriegel com a prata e Lavínia de Souza ficando com o bronze.

Na trave, mais um pódio 100% guarulhense, com Estela Leal em primeiro lugar, Lavínia de Souza em segundo e Lara Santana em terceiro. No solo teve dobradinha, com Lara Santana levando o ouro e Manuela Kriegel a prata.

No individual geral, Lara Santana foi ouro e Manuela Kriegel ficou com a prata. Com os resultados, a equipe guarulhense sagrou-se campeã e garantiu mais uma medalha e o troféu da modalidade na categoria livre.

Outros esportes

Já no domingo, Guarulhos esteve em duas finais. No futsal masculino sub-21, a Wimpro/Guarulhos ficou com o vice-campeonato diante de São José dos Campos, perdendo pelo placar de 2 a 0. Também o basquete masculino sub-21 ficou com a prata, em disputa com São José dos Campos, sendo derrotado pelo placar de 68 a 27.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, comemorou os resultados. “Quero parabenizar todos que defenderam a cidade de Guarulhos da melhor forma possível. Sabemos do empenho e dedicação de cada um e temos que valorizar por cada resultado conquistado. Estamos felizes com o desempenho da delegação e as classificações para os Jogos Abertos”.

Nos Jogos Regionais, a campanha de Guarulhos ainda teve o handebol masculino campeão, o tênis masculino com o bronze, vôlei feminino ficando com a prata, vôlei masculino com o bronze. Além das conquistas individuais no tênis de mesa, ginástica rítmica, judô, capoeira e atletismo.

Com isso, Guarulhos finalizou os Jogos Regionais com 44 medalhas conquistadas, ocupando a 9ª colocação. No ano passado foram 33 medalhas e a 13ª colocação na competição.