Últimos dias de inscrições de PCD para sessão gratuita de cinema no Sesc em São Paulo

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com o Sesc, irá levar pessoas com deficiência (PCD) acima de 14 anos para participar de uma sessão de cinema gratuita no CineSesc, em São Paulo, nesta sexta-feira (18). Interessados devem se inscrever o quanto antes para garantir sua vaga pelo telefone (11) 2414-3685. Haverá transporte gratuito de ida e volta até o local.

A iniciativa integra a programação de férias desenvolvida pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. Ela é voltada às pessoas com todos os tipos de deficiência e contará com vários recursos de acessibilidade como audiodescrição nas caixas de som, legendas descritivas na tela e tradução em Libras. É obrigatório que os participantes levem um acompanhante.

Na ocasião será exibido o filme “Memórias de um caracol”, do diretor Adam Elliot, indicado ao Oscar de melhor animação. A saída para o CineSesc será às 13h, na sede da pasta (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo).

O filme

A película australiana conta a história de uma garota solitária que coleciona caracóis e encontra na paixão pelos livros a forma de escapar de uma vida sem graça. Ainda muito jovem, ela foi separada do irmão gêmeo, o pirofagista Gilbert, e, a partir daí, entrou em uma espiral contínua de ansiedade e angústia.

Apesar dessas inúmeras dificuldades, a menina volta a encontrar inspiração e esperança quando inicia uma amizade duradoura com uma idosa excêntrica chamada Pinky, repleta de coragem e desejo de viver.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.