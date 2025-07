Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para a EJA no período diurno

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para as turmas de alfabetização e anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) para a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), com oportunidade de estudo no período diurno. As aulas têm início no dia 25 de julho, sexta-feira, e acontecem presencialmente no Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear), no bairro Macedo, EPG Edson Nunes Malecka, no Jardim Ponte Alta, e EPG José Jorge Pereira, na Vila São Rafael.

Para participar os interessados devem se inscrever presencialmente na unidade escolhida. No momento da matrícula, os alunos devem apresentar CPF, RG e comprovante de endereço e, no caso de candidatos menores de 18 anos, RG e CPF do responsável.

As vagas disponíveis oferecem oportunidade para pessoas que não puderam concluir o ensino na idade apropriada ou precisaram interromper sua trajetória escolar por diferentes motivos, além de ampliar as perspectivas profissionais e pessoais dos estudantes.

Confira os endereços:

Cemear: Rua Abílio Ramos, 122 – Macedo

EPG Edson Nunes Malecka – Av. Luiz Gonzaga do Nascimento, S/N – Jardim Pte. Alta II

EPG José Jorge Pereira – Rua Deus do Sol – Vila São Rafael