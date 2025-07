Atleta de Guarulhos é convocada para a Seleção Paulista de Futsal Feminino Sub-12

Esta é uma semana muito boa para o futsal feminino guarulhense. O Estrela de Guarulhos, entidade parceira da Prefeitura, foi notificada pela Liga Paulista de Futsal (LPF) sobre a convocação da atleta Lorena Silva Nascimento, que atua na posição de fixa, para integrar a Seleção Paulista da LPF Sub-12.

Nascida em 2013, a atleta está na equipe guarulhense há quatro meses onde disputa as competições oficiais através do convênio junto à Secretaria de Esporte e Lazer, tendo se destacado na posição de fixa, sendo muito boa no desarme e na saída de jogo.

Lorena poderá ganhar uma oportunidade de estrear no selecionado paulista diante da equipe do FC Flair, dos Estados Unidos, neste próximo domingo (27), às 10h, no Ginásio SEMEF, em São Caetano do Sul.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, comemorou a convocação. “Queremos primeiro parabenizá-la por essa convocação. Representar Guarulhos numa seleção do Estado demonstra seu valor. Isso nos orgulha e também mostra a importância de nosso trabalho de apoio ao esporte, que tem sido reconhecido e gerado bons frutos”.