Prefeitura leva projeto de inclusão de PCDs a jovens aprendizes no Jardim Cocaia

Nesta quinta-feira (24) a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão promoveu o projeto Inclusão sem Barreiras, que orienta sobre inclusão e acolhimento de pessoas com deficiência (PCDs) para 60 alunos do programa Jovem Aprendiz da Escola Natasha Franco Vieira Educação Profissional, no Jardim Cocaia.

A proposta do projeto é sensibilizar e esclarecer sobre práticas inclusivas e de combate ao capacitismo (discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência) e ao bullying.

“Acreditamos que a inclusão começa com a conscientização. Levar este diálogo aos jovens é fundamental para formar uma sociedade mais empática, sem preconceitos e com respeito às diferenças”, afirmou a subsecretária Mayara Maia.

Por meio de uma palestra e de vídeos, os estudantes receberam informações, orientações e participaram ainda de uma vivência de sensibilização com jogos adaptados como o de dominó para cegos, no qual jogam com os olhos vendados, utilizando o tato para identificar as peças e o de mímica.

O projeto Inclusão sem Barreiras é voltado às empresas e instituições de ensino. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2422-7376 e 2414-3685.