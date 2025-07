Prefeitura de Guarulhos recebe inscrições de PCDs para prática de takkyu volley

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, recebe inscrições de pessoas com qualquer tipo de deficiência e idade acima de 14 anos interessadas em treinar takkyu volley (esporte acessível que combina elementos do tênis de mesa e do voleibol). As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 2414-3685. As vagas são limitadas.

O takkyu volley é um esporte inclusivo e vibrante, possibilitando a participação de pessoas com qualquer deficiência, incluindo cegos, cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e até mesmo pessoas sem deficiência.

As aulas começam a partir do dia 20 de agosto, às 10h, na sede da subsecretaria (rua Alberto Hinoto Bento, 49, no Macedo).