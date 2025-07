ACE-Guarulhos discute tarifaço de Trump e a baixa competitividade da cidade

A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos realizou nesta terça-feira, 29/07, a terceira coletiva de imprensa para debater a economia local e nacional, abordando temas como taxação e arrecadação de impostos, escassez de mão de obra, entre outros. O encontro mensal com a mídia local tem o objetivo de discutir o desenvolvimento econômico da cidade e pensar em soluções.

O presidente Silvio Alves comandou a coletiva, ao lado do deputado federal Saulo Pedroso (PSD-SP) e do vice-presidente Jurídico da ACE, Alonso Alvares. Representantes de mais de 10 veículos de comunicação da região estiveram presentes na ACE e fizeram perguntas sobre os temas abordados.

Silvio fez fortes críticas à falta de competitividade de Guarulhos perante outras cidades. “A cidade se apequena. Não faz a lição de casa para atrair as empresas. Assim como o Brasil perdeu para o México, para a Índia, nós perdemos para Osasco e Campinas. As indústrias estão indo embora. Guarulhos perdeu competitividade”.

O presidente da ACE lembrou que a entidade tem deixado clara essa posição. “Eu falei para o prefeito que fomos contra a majoração de impostos como o ISS para mais de 100 categorias. As entidades representativas não foram ouvidas antes do projeto ser enviado à Câmara. E a nossa proposta, aqui na ACE, sempre foi a de ajudar o governo a implantar um pacote de incentivos fiscais”, completou Silvio.

Tarifaço

Boa parte das perguntas dos jornalistas girou em torno do aumento da taxação para produtos brasileiros, anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump para agosto. O deputado Saulo Pedroso comentou a respeito e lembrou que o assunto precisa ser discutido no âmbito econômico, e não político.

“Eu não concordo com o tarifaço anunciado, apesar de entender a motivação do presidente Trump. Ele tem feito essa provocação com outras grandes nações. O que não se pode é colocar esse assunto tão importante, e que impacta tanta gente, na guerra de narrativas políticas. Uma coisa é a negociação diplomática e comercial. Outra muito diferente é o processo judicial que envolve um ex-presidente do Brasil e a guerra com o atual presidente”, afirmou.

Saulo, que é ex-prefeito da cidade de Atibaia, ponderou que é preciso diálogo e equilíbrio para resolver questões tributárias. “É possível manter uma arrecadação pública suficiente para manter ações governamentais sem penalizar a iniciativa privada e, consequentemente, o consumidor”, completou o parlamentar.